Биологи предупредили томичей о скором нашествии мошек

Жителей Томской области в ближайшее время ожидает нашествие мошек. Одно сезонное испытание, нашествие комаров, они уже пережили в этом году.

Завкафедрой зоологии беспозвоночных Томского государственного университета Анастасия Симакова рассказала РИА «Томск», что в этом году мошек будет очень много. В отличие от комаров, мошки откладывают яйца в проточной воде, поэтому размножаются эти насекомые в реке Томь со всеми ее притоками.

Чем прозрачнее вода, тем больше будет мошек. Такие факторы, как жара или приближающиеся дожди, на численность этих насекомых не влияют.

Ранее жителям Нижегородской области сказали, что нашествия комаров до конца июня не будет. Размножению насекомых препятствует неустойчивый температурный фон.