Семилетняя девочка погибла при падении из окна в Брянске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в Брянске. Ребенок выпал из окна на девятом этаже.

Трагедия произошла утром 8 июня в многоквартирном доме по улице Ново-Советской. По предварительным данным, мать и отчим ушли на работу и заперли дверь. Девочке удалось открыть дверь и выйти в подъезд. Потерпевшая распахнула окно и выпала. От полученных травм девочка скончалась на месте, пишет NASHBRYANSK.RU.

Тело погибшей обнаружил местный житель, который выгуливал собаку. Он вызвал полицию. В ходе проверки установлено, что семья переехала в Брянск недавно из города Людиново.

Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

4 июня в Хакасии 11-летняя девочка не хотела помогать с уборкой и выпрыгнула из окна на пятом этаже. Пострадавшая госпитализирована.