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Средства россиян на брокерских счетах в валюте упали на 27%

ЦБ: средства россиян на брокерских счетах в иностранной валюте упали более чем на четверть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Средства россиян на брокерских счетах в иностранной валюте за последний год упали более чем на четверть, следует из данных Центробанка (ЦБ) РФ, которые проанализировали «Известия» 9 июня. К 1 мая нынешнего года их объем составил в эквиваленте 248,4 млрд рублей.

Такой же объем денег в валюте в портфелях розничных инвесторов был в марте 2020-го (224 млрд рублей) — до начала инвестиционного бума на российском фондовом рынке. В мае 2020-го этот показатель находился на уровне 362,2 млрд рублей, 2021-го — 596,1 млрд, прошлого года — 341,2 млрд.

Расширение санкций в 2022-м завершило тенденцию предыдущих лет по значительным покупкам бумаг стран зарубежья, говорится в свежем Обзоре финансовой стабильности ЦБ. Вместе с тем регулятор отмечает сохранение рисков блокировки иностранных акций физлиц, купленных с использованием инфраструктуры недружественных стран. По их данным, за 2022-й число переводов средств брокерам-нерезидентам выросло в 16 раз по сравнению с 2021-м, составив 228 млрд рублей. В этом году тенденция сохраняется: по итогам I квартала объем таких операций достиг 50 млрд, говорится в материалах регулятора.

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Крупные брокеры рассказали «Известиям» об изменении структуры валютных остатков на брокерских счетах частных инвесторов. Значительно снизилась доля почти всех валют недружественных стран, уточнил руководитель управления развития клиентского сервиса группы «Финам» Дмитрий Леснов.

«Например, количество клиентов с остатками в евро сократилось на 40%, стоимостной объем портфеля в этой валюте упал еще более драматично — почти в 10 раз. В то же время число инвесторов с остатками в долларах снизилось всего на 10%, но в объеме зафиксировано уменьшение в три раза. Остальные валюты из недружественных стран перестали торговаться на Московской бирже и не присутствуют в портфелях инвесторов», — уточнил он.

По словам эксперта, основная причина наблюдаемой динамики связана с общим трендом на девалютизацию экономики от валют недружественных стран из-за рисков санкций и переориентацию экономики России на восток. А вот по юаню иная картина: количества клиентов с остатками в этой этой денежной единице выросло более чем в 10 раз, а объем — более чем в 20 раз, подчеркнул Дмитрий Леснов. Он добавил, что можно говорить не о выводах гражданами активов, а об их переориентации в валюты с наименьшим риском, в такие как юани, гонконгские доллары и другие.

«Инвестиции в валюте по-прежнему популярны среди розничных инвесторов. Однако за прошедший год изменилась структура таких портфелей. На смену недружественным валютам пришли китайский юань, гонконгский доллар и другие денежные единицы дружественных стран. Лидирующую долю сейчас занимает валюта Поднебесной», — отметил руководитель направления департамента «Интернет-брокер» «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин.

Эксперты уточнили, что основные обороты валюты на Московской бирже, а именно 80%, приходятся на юани и доллары, которые также и превалируют в портфелях розничных инвесторов.

Ранее, 8 июня, аналитики УК «Альфа-Капитал» рассказали «Известиям», что рубль остается основной валютой для инвестиций среди подавляющего большинства опрошенных россиян: вкладывать в валюте РФ планируют почти 83%. На втором месте — юань (30%). Эксперты связали повышенный интерес клиентов к российским активам в большей степени с высоким потенциалом роста российского рынка.

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