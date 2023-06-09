В Кремле назвали самоотверженными действия властей после прорыва Каховской ГЭС

Действия местных властней после разрушения Каховской ГЭС являются самоотверженными, президент России Владимир Путин держит ситуацию под контролем. Об этом 9 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По поручению президента и МЧС принимаются энергичные меры по оказанию помощи людям. Местная власть самоотверженно работает и постоянно в контакте с президентом. Вся работа происходит под обстрелами ВСУ», — сказал он на брифинге.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что в результате разрушения ГЭС есть пострадавшие и погибшие, в том числе беременная женщина. Песков добавил, что трагедия произошла в результате взрыва киевским режимом станции и подрыва плотины.

По последним данным, всего эвакуировано более 5 тыс. человек, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан. Эвакуированных принимают 48 пунктов временного размещения.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о гибели семи человек. Утром 9 июня стало известно об обнаружении тела женщины. Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до восьми, уточнили в экстренных службах. Госпитализировано более 40 человек.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что подрыв ГЭС был осуществлен Киевом с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски своих подразделений и техники с херсонского направления в район наступательных действий. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко 7 июня заявила, что киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.