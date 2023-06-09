Мэр Нижнего Тагила поблагодарил глав сел за борьбу с пожарами

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) на встрече с главами сельских населенных пунктов городского округа Пинаев поблагодарил их за хорошую работу при ликвидации пожаров. Собрание прошло в четверг, 8 июня, сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Он отметил оперативность в ликвидации возгораний и добавил, что благодаря работе добровольцев, патрулей и самих глав все пожары локализованы», — приводит слова градоначальника ИА «Ура.ру».

Ситуация по предотвращению пожаров контролирует сам Пиняев, отмечает Тагилсити.ру. Также в администрации заверили, что в городском округе осенью и весной будут обустраивать минерализованные полосы, а к водоемам в поселках Антоновский, Канава, Чауж и Волчевка проведут подъездные пути.

С конца апреля сразу несколько сильных пожаров произошло на территории Свердловской области. Около ста строений сгорели в Сосьве, еще несколько жилых зданий — в Висиме. В мае ситуация усугубилась из-за пожаров в лесах и садах — обстановка нормализовалась лишь после 28-го числа.