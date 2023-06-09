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Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за продолжающихся дождей

Шестаков: повреждения нанесенные городу непогодой оцениваются в 370 млн рублей
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Фото: РИА Новости/Елена Копылова
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Власти Владивостока ввели режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся дождей, сообщил в пятницу, 9 июня, в своем Telegram-канале мэр Константин Шестаков.

Мэр сообщил, что режим ЧС был введен, в результате обрушившегося на Владивосток циклона и разрушительных последствий непогоды: сильно пострадали дороги, ливневки, фасады и крыши многоквартирных домов и социальных объектов.

Менее чем за сутки выпало больше месячной нормы осадков: 106 мм против нормированного месячного показателя в 104 мм — это рекорд последних 30 лет, подчеркнул градоначальник.

Предварительно нанесенный стихией ущерб оценивается в около 370 млн рублей. Средства на ремонт будут привлекаться из резервного фонда.

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Ранее, 8 июня, корреспондент «Известий» Евгений Подтергера показал кадры последствий затопления нескольких районов Владивостока из-за аномально сильных дождей.

Накануне в Приморском крае было объявлено штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные явления в виде ливней, града и сильного ветра прогнозируются 9 и 10 июня.

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