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Политолог заявил о стремлении Саудовской Аравии стать независимой от США

Политолог Денисов: Саудовская Аравия пытается быть суверенным и независимым от США государством
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Фото: Global Look Press/Antonin Vincent
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Саудовская Аравия стремится к многополярному миру и пытается быть суверенным и независимым от США государством. Об этом 9 июня «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на слитые секретные документы США сообщила, что наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман осенью угрожал разорвать отношения с Вашингтоном и принять жесткие меры экономического характера в ответ на слова главы Белого дома Джо Байдена о последствиях решения королевства сократить добычу нефти.

«Основной процесс связан с перестройкой современного мира и попытками сформировать новый многополярный мир. В этом отношении несмотря на то, что Саудовская Аравия до сих пор имеет нормальные отношения с США, ведет постоянно с ними переговоры, но в то же время нельзя не отметить, что это государство всё больше интересуется возможностями таких организаций, как ШОС и БРИКС. На последнем саммите БРИКС Саудовский Аравия выступала как наблюдатель. Саудовская Аравия пытается отыгрывать одну из ведущих ролей в такой организации, как ОПЕК+», — сказал Денисов.

Эксперт отметил, что, с одной стороны, есть жесткая и непримиримая позиция США, а с другой — позиции государств, которые пытаются быть суверенными и независимыми.

«И здесь, конечно же, существует большое противоречие. И вот Саудовская Аравия — очень хороший пример как раз того, как это противоречие пытается преодолеть небольшое государство на Ближнем Востоке», — заключил собеседник «Известий».

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5 июня координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США фокусируются на сохранении баланса на нефтяном рынке ради интересов американской экономики после решения Саудовской Аравии сократить добычу.

Первое решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки участники ОПЕК+ приняли в октябре 2022 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

Также ряд стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия) 2 апреля 2023 года принял решение снизить добычу нефти. Так, одна только Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая до конца текущего года.

Еще одно заседание ОПЕК+, на котором было принято решение о сокращении добычи, состоялось 4 июня. Как говорится в коммюнике альянса, такой шаг сделан для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости.

Директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов сказал «Известиям», что в итоге рынок получил сигнал, что ОПЕК+ продолжает сдерживать цены на нефть. По его словам, это выгодно всем членам ОПЕК+. Он предположил, что цена на нефть постепенно стабилизируется и начнет восстанавливаться к $80 за баррель.

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