Пассажирский самолет экстренно приземлился в Самаре из-за неполадки

Пассажирский самолет Boeing 738 авиакомпании Smartavia экстренно сел в самарском аэропорту Курумоч из-за неполадки работы авиационного оборудования. Об этом 9 июня сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 8 июня в 11:20 мск. Воздушное судно благополучно приземлилось.

«Самолет выполнял рейс № 5Н-531 по маршруту Санкт-Петербург – Самара, на борту находились семь членов экипажа и 188 пассажиров. Пострадавших нет. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 6 июня, пассажирский лайнер Boeing 777 авиакомпании Air India, летевший из Индии в США, приземлился в Магадане из-за неисправности. Инцидент произошел около десяти утра в воздушном пространстве Якутии. В самолете сработала индикация неисправности правого двигателя, и спустя 25 минут командир лайнера принял решение совершить незапланированную посадку в запасном аэропорту Магадана. Борт с 232 пассажирами и 11 членами экипажа благополучно приземлился в 11:35.