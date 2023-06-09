В Ленобласти водитель пострадал в ДТП с фурой
В Ленобласти в серьезной аварии с участием фуры пострадал водитель. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил источник «Известий».
Грузовой автомобиль перевозил продовольственные товары. После столкновения двери салона заблокировались, возгорания не последовало. Спасение пострадавшего водителя усложнилось из-за смятого кузова искореженной машины.
«Пострадавшего водителя увезла «скорая», — сообщил информатор.
Ранее, 9 июня, в Москве на МКАД грузовой автомобиль наехал на препятствие, опрокинулся и загорелся. Обстоятельства произошедшего уточняются. Движение в районе аварии затруднено.