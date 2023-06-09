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В Ленобласти водитель пострадал в ДТП с фурой

В серьезной аварии с фурой в Ленобласти пострадал водитель
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Фото: скриншот
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В Ленобласти в серьезной аварии с участием фуры пострадал водитель. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил источник «Известий».

Грузовой автомобиль перевозил продовольственные товары. После столкновения двери салона заблокировались, возгорания не последовало. Спасение пострадавшего водителя усложнилось из-за смятого кузова искореженной машины.

«Пострадавшего водителя увезла «скорая», — сообщил информатор.

Ранее, 9 июня, в Москве на МКАД грузовой автомобиль наехал на препятствие, опрокинулся и загорелся. Обстоятельства произошедшего уточняются. Движение в районе аварии затруднено.

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