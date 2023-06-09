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В «Столото» рассказали об участии в глобальном экологическом проекте

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Фото: Пресс-служба Столото
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«Столото» и «РусКлиматФонд» высадили 100 молодых деревьев в Подмосковье в рамках глобального проекта «Леса для климата». Об этом говорится в пресс-релизе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей.

Акция состоялась в пятницу, 9 июня, в поселке Снегири городского округа Истра Московской области. После высадки специалисты будут наблюдать за саженцами, пока те окончательно не окрепнут.

Директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман рассказала, что «Столото» на протяжении четырех лет «участвует в глобальном экологическом проекте по восстановлению пострадавших лесов в разных регионах страны». По ее словам, «устойчивое развитие бизнеса невозможно без включения в процессы, направленные на поддержку социальных активностей, в том числе охрану окружающей среды».

Президент некоммерческой организации «РусКлиматФонд» Марианна Мунтяну отметила, что с каждым годом «мероприятия по посадке деревьев привлекают все больше неравнодушных людей, а также представителей социально ответственных компаний».

Высадка саженцев в рамках глобального экологического проекта проводится в тех регионах, где леса наиболее пострадали от природных катаклизмов или насекомых-вредителей. Например, в 2022 году деревья были высажены в Московской, Свердловской, Волгоградской и Челябинской областях, а также в Чувашии.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна), являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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