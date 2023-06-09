Реклама
Прямой эфир
Общество
В Херсонской области в зоне затопления после прорыва ГЭС нашли тело женщины
Общество
Синоптик назвал сроки наступления купального сезона в Центральной России
Мир
Американский эксперт заявил об укреплении рубля на фоне антироссийских санкций
Общество
В Роструде напомнили о длинных выходных в связи с празднованием Дня России
Общество
Сальдо оценил ущерб от прорыва Каховской ГЭС в более чем 1,5 млрд рублей
Общество
Объем осадков во Владивостоке за сутки побил рекорд 30-летней давности
Мир
В КНДР разрушение Каховской ГЭС назвали повторением сценария «Северных потоков»
Культура
Любимова сообщила о передаче «Троицы» в Троице-Сергиеву Лавру после реставрации
Общество
Сотрудники МЧС спасли более 1,5 тыс. жителей Херсонской области
Армия
Врио главы ДНР Пушилин выразил надежду на скорое освобождение Марьинки
Мир
Французский полковник назвала изоляцию России серьезной ошибкой Запада
Общество
Общее число отравившихся суррогатным сидром в России выросло до 103

Видео. В Подмосковье задержали трех курьеров телефонных мошенников

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023