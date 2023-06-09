В Подмосковье задержали трех курьеров телефонных мошенников

Трех курьеров, работавших на телефонных мошенников, задержали в подмосковном Королеве. Об этом 9 июня сообщил Telegram-канал «МВД МЕДИА».

Жертвой мошенников стала 84-летняя пенсионерка. Ей позвонила неизвестная, представившаяся подругой, и заявила, что она якобы попала в аварию. Чтобы избежать уголовной ответственности, ей требовалось около 1,5 млн рублей.

Пожилая женщина согласилась передать 300 тыс. рублей, которые должен был забрать мужчина. Вскоре она поняла, что имеет дело с мошенниками и позвонила в полицию. Они смогли задержать трех подозреваемых в возрасте 18 и 19 лет.

Задержанные рассказали, что они должны были перевести полученные деньги своим нанимателям, оставив себе вознаграждение в размере 25 тыс. рублей.

Ранее, 5 июня, пятерых жителей московского региона задержали по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. В квартирах в Москве, Дмитрове и Красногорске, в которых размещалась техника, было изъято более 10 тыс. SIM-карт различных операторов, GSM-шлюзы, модемы, компьютерная техника и другое оборудование.