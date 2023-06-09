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Спасатели не нашли пропавших рыбаков в Хабаровском крае

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Двух пропавших рыбаков в Хабаровском крае продолжают искать. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«Группа спасателей МЧС России продолжает поиски двух мужчин, которые пропали в районе мыса Субботина в Николаевском районе. За два минувших дня с применением вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обследовано с воздуха порядка 700 кв. км местности», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Пропавшими являются двое мужчин 1983 и 1994 годов рождения. 30 мая на берегу Амура нашли катер и тело еще одного рыбака. С тех пор судьба двух других выясняется.

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7 июня в МЧС сообщили, что все трое выехали из поселка Чныррах на катере по направлению в село Оремиф. В управлении отметили, что за последние две недели это уже второй случай, когда при происшествиях на водоемах с маломерными судами погибли люди.

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