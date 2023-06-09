Politico назвала гарантии безопасности для Киева темой встречи западных лидеров в Париже

В ходе встречи в Париже 12 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда обсудят с французским лидером Эммануэлем Макроном гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщило издание Politico 9 июня со ссылкой на источники.

Кроме того, на встрече будет затронуто намерение Киева стать членом НАТО, решение украинская сторона ожидает на июльском саммите альянса. Как указали собеседники издания, страны блока понимают, что Украина не сможет вступить в альянс до завершения конфликта на ее территории. Однако мнения государств — членов НАТО относительно перспективы вступления Киева расходятся.

«Также ожидается, что лидеры обсудят другие темы, такие как европейский суверенитет и оборона», — указано в материале.

7 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что если Украина не победит в конфликте с Россией, то не будет смысла обсуждать ее членство в альянсе. Также он призвал всех участников блока «демонстрировать единство» в поддержке Киева.

До этого, 14 мая, The Wall Street Journal со ссылкой на источники уже сообщала, что на саммите, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, НАТО планирует предложить Украине немедленную помощь, но не членство в Североатлантическом альянсе.

В апреле генсек блока отмечал, что в июле на саммите НАТО в Вильнюсе обсудят гарантии безопасности для Киева. Тогда же Столтенберг подытожил промежуточную помощь с начала спецоперации. По его словам, члены альянса уже выделили Украине €150 млрд помощи.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда глава государства Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.