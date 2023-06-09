Двух девочек госпитализировали после резкого торможения аттракциона в Новосибирске

Две девочки получили травмы на аттракционе в Новосибирске после того, как он резко затормозил. Об этом 9 июня сообщило следственное управление СК России по Новосибирской области.

«Вечером 8 июня в парке развлечений в Центральном районе Новосибирска во время движения аттракциона девочки в возрасте 6 и 11 лет из-за резкого экстренного торможения ударились об элементы карусели», — рассказали в ведомстве.

Детей доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, чтобы дать юридическую оценку ответственным за надлежащее оказание развлекательных услуг.

Ранее в мае начались массовые проверки парков развлечений и детских площадок после обрушения карусели «Цепочка», которое произошло 6 мая в парке имени 50-летия СССР в Оренбурге. Пострадали 19 человек, из них 26-летняя женщина находится в крайне тяжелом состоянии, 10-летний ребенок — в тяжелом.

По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела. Одно — по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, второе — о халатности.