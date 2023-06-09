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Врио главы ДНР Пушилин выразил надежду на скорое освобождение Марьинки
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Врио главы ДНР Пушилин выразил надежду на скорое освобождение Марьинки

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Освобождение Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) не затянется надолго. Об этом 9 июня заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Освобождение Марьинки затянулось, но с учетом того, что сейчас дополнительно туда переброшены еще чеченские подразделения, в которых ребята обстрелянные, мотивированные, я считаю, что надолго уже точно полное освобождение Марьинки не должно затянуться», — сказал он «РИА Новости».

Пушилин отметил, что в Марьинке достаточно серьезный укрепрайон, куда противник на постоянной основе перебрасывает свои резервы. Освобождение города позволит избежать обстрелов ближайших к ней районов Донецка.

«Самая важная для нас задача — это отодвигать от Донецка на всех направлениях. Освободив Марьинку, отодвинув еще там противника, мы если не полностью исключим, то минимизируем или уменьшим обстрелы Петровского, Кировского районов. Для нас это важно», — сказал Пушилин.

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Ранее, 5 июня, Пушилин рассказал, что российские силы серьезно продвинулись в направлении Марьинки после того, как туда перебросили спецназ «Ахмат». По его словам, штурмовые отряды «серьезно потеснили противника» на данном направлении.

1 июня Пушилин заявил, что освобождение Марьинки в ДНР стратегически важно «в обозримой перспективе». По его словам, контроль над городом является ключом к продвижению российских военных в сторону следующих населенных пунктов.

Как указал врио главы республики, марьинское направление на данный момент относится к зоне ответственности чеченских военных — подразделения спецназа «Ахмат» получили приказ приступить к активным боевым действиям в ДНР и освободить ряд населенных пунктов накануне, 31 мая.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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