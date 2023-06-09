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В КНДР разрушение Каховской ГЭС назвали повторением сценария «Северных потоков»

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Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
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Разрушение Каховской ГЭС стоит в одном ряду с уничтожением газопроводов «Северный поток». Об этом 9 июня заявил сотрудник Института изучения международных вопросов КНДР О Сон Чжин.

«Инцидент подрыва плотины Каховской ГЭС является всего лишь очередным собственно сделанным инцидентом США и Украины, вторым инцидентом «Северных потоков», нацеленным на то, чтобы сваливать ответственность за гуманитарную катастрофу на Россию и создавать благоприятную военно-политическую обстановку для «контратаки» Украины», — приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам эксперта, вина за произошедшее и за все будущие возможные подобные события лежит на украинских властях во главе с президентом Владимиром Зеленским и США.

«Как бы США и власти Зеленского ни попытались путать правду и ложь, не могут отвлекать от себя строгое внимание международного сообщества. Античеловеческие бесчинство США и властей Киева, которые натворили серьезную гуманитарную катастрофу, непременно должно быть под судом», — отметил О Сон Чжин.

С крыши снесло: как проходит эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
Кроме МЧС спасать пострадавших помогают местные жители

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. Ни одно из расследований окончательно не завершено.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко 7 июня заявила, что киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.

8 июня Совет Федерации РФ призывал парламенты государств мира дать принципиальную оценку случившемуся на Каховской ГЭС и направить усилия на предотвращение новых актов международного терроризма.

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