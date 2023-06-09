Российские военные уничтожили гаубицу М777 около Донецка

Российские артиллеристы 150-й дивизии уничтожили 155-миллиметровую гаубицу М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с Донецком. Об этом 9 июня сообщил офицер с позывным Яков.

Отмечается, что артиллерия ВС РФ ликвидировала гаубицу в момент подвоза боекомплекта.

«Мы ведь многое видим на самом деле и не спешим бить по целям, как только их обнаружили. Увидели, что расчет пока не активен, дождались подвоза боекомплекта — и спокойно всех накрыли», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в этот день стало известно, что российский расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) уничтожил две БМП Bradley ВСУ на участке линии боевого соприкосновения на запорожском направлении.

Также начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что российские военнослужащие на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ, включая 21 танк.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».