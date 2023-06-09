Сотрудники МЧС спасли более 1,5 тыс. жителей Херсонской области

Сотрудники МЧС России спасли более 1,5 тыс. жителей подтопленных территорий Херсонской области, включая 154 детей. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщила пресс-служба МЧС.

Всего спасатели эвакуировали более 5 тыс. человек. Среди них 178 детей и 66 маломобильных граждан.

Кроме того, МЧС увеличивает численность группировки для ликвидации последствий наводнения, вызванного разрушением дамбы на Каховской ГЭС.

«На месте сосредоточена группировка в составе более 190 человек, 66 единиц высокопроходимой техники. В готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС РФ по Ростовской области и городу Севастополю, Донского и Тульского спасательных центров», — отмечается в сообщении.

Также опергруппа с замглавы МЧС РФ Анатолием Супруновским посетила ряд пострадавших районов Херсонской области для координации оказания помощи населению.

Накануне корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал кадры спасения и эвакуации жителей города Голая Пристань Херсонской области.

В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до семи. Он также отметил, что 62 человека с пострадавших территорий доставлены в лечебные учреждения за 15-километровой зоной.



Тогда же Сальдо рассказал, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По его словам, самые сложные часы уже пережиты.

7 июня стало известно, что пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. По информации местных властей, ситуация в этих районах складывается тяжелая. Кроме того, спасатели вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины с правого берега Днепра.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко 7 июня заявила, что киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.