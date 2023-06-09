Любимова заявила об отсутствии ограничений для уехавших из РФ артистов

Специальные меры и ограничения для деятелей культуры, уехавших из России на фоне спецоперации, не вводились. Об этом в четверг, 8 июня, заявила министр культуры Ольга Любимова.

«Были разные депутатские запросы. И отдельные люди писали, что нам надо обязательно обратить внимание. Но понятно, что продюсеры и режиссеры, которые уехали, и так больше не принимают участия в питчингах Министерства культуры или Фонда кино. Потому что у нас очная форма защиты», — сказала она.

Также Любимова добавила, что такие артисты не получают никакой государственной поддержки.

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«У нас нет «недружественных» зрителей и «недружественных» артистов»