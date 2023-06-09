Politico: США связывают успех наступления Украины с репутацией Байдена и помощью

Результаты контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) повлияют на репутацию президента США Джо Байдена, а также определят дальнейшую помощь Киеву со стороны Вашингтона. Такого мнения, по данным газеты Politico, придерживаются некоторые высокопоставленные представители администрации Штатов.

Так, если украинская сторона сумеет добиться успеха на поле боя, она сможет рассчитываться на новые поставки и финансирование. В противном случае высока вероятность, что Запад захочет как можно скорее разрешить конфликт дипломатическим путем.

Отмечается, что провал ВСУ станет весомым аргументом в пользу Республиканской партии, представители которой активно выступают против накачивания Украины деньгами и оружием, а также критикуют действующего главу государства, который поощряет данную тенденцию.

Между тем представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что США не исключают серьезных потерь в ходе наступления украинских сил и готовы обеспечить Киеву необходимую поддержку.

В свою очередь Джо Байден заявил, что коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления Украины. Он утверждает, что США будут и далее оказывать финансовую помощь Киеву, несмотря на заявления об обратном со стороны спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

6 июня стало известно, что Маккарти не планирует принимать закон, который увеличит военную помощь Украине и другие расходы на оборону сверх уровней, разрешенных в законопроекте за подписью Байдена.

До этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, а взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также добавил, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.