Грузовик опрокинулся и загорелся на МКАД

В Москве на МКАД грузовой автомобиль наехал на препятствие, опрокинулся и загорелся. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил Telegram-канал столичного дептранса.

«На внешней стороне 85-го км МКАД (перед развязкой с Алтуфьевским шоссе) грузовой автомобиль наехал на препятствие, опрокинулся и загорелся. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Движение в районе аварии затруднено.

Ранее, 7 июня, в Московской области на Киевском шоссе произошла массовая авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей. Предварительно, пострадавших в результате ДТП нет.