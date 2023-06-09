Военные РФ уничтожили украинскую САУ при контрбатарейной борьбе

Российские военнослужащие уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) в ходе контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении. Об этом 9 июня сообщил офицер Первого армейского корпуса группировки ВС РФ «Юг» с позывным Шмель.

Он отметил, что на видео объективного контроля, снятом с российского разведывательного дрона, видны выходы из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и из ствольной артиллерии противника.

«Мы отработали по гаубице, которая была скрыта в «зеленке». Именно по ней легли наши снаряды. Это и называется КББ — контрбатарейная борьба. Направление было между Орловкой и Уманским. Это два села западнее Авдеевки», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы под Антоновкой ВС РФ ликвидировали САУ 2С3 «Акация» и гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что российские военные в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали два артиллеристских орудия ВСУ в районе Степногорска и минометный расчет в районе Каменского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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