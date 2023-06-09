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Экс-футболист ПСЖ рассказал о нежелании Месси тренироваться по графику клуба

Экс-футболист ПСЖ рассказал, что Месси не устраивали тренировки в клубе
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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Бывший футболист ФК «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Жером Ротен рассказал, что аргентинского нападающего Лионеля Месси не устраивали тренировки в их бывшем клубе. Об этом в четверг, 8 июня, он рассказал RMC Sport.

«Вспомните тот день, когда он ушел с тренировки. Клуб замял всё это, сказав, что это небольшая травма икроножной мышцы. Всё это было неправильно, совершенно неправильно. Причина? Месси надоело то, что ему предлагали на тренировках. <…> У него было не всё хорошо с головой, поэтому он ушел с тренировки. Он вернулся в раздевалку, принял душ и ушел. Это показывает, насколько он уважал своего тренера и товарищей по команде», — рассказал Ротен.

Также футболист сказал, что Месси очень хотел сменить темп тренировок, потому что не хотел тренироваться по утрам. Аргентинец часто просил перестроить график тренировок на вторую половину дня, объясняя это тем, что утро — не самое удачное время для тренировок.

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В этот же день стали известны детали контракта Месси с «Интер Майами». Аргентинский нападающий подписал трехлетний контракт с американским клубом «Интер Майами» и сможет покинуть его только после окончания первых двух сезонов.

Накануне испанский футбольный клуб «Барселона» подтвердил, что делал предложение о контракте семикратному обладателю «Золотого мяча» аргентинцу Лионелю Месси.

Ранее в этот день аргентинский нападающий Лионель Месси подтвердил свой переход в американский клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Он объяснил это решение тем, что хочет «уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье».

ФК «Интер Майами» в настоящее время занимает последнее место в зоне А Высшей футбольной лиги США с 15 очками в 16 играх, с пятью победами и 11 поражениями. В матче 4 июня он проиграл 2:1 дома клубу «Ди Си Юнайтед».

3 июня французский ПСЖ объявил об уходе Месси из команды по окончании сезона-2022/23.

Позднее, 5 июня, журналист Тони Хуанмарти процитировал слова отца Месси, который утверждал, что футболист хочет вернуться в клуб «Барселона», за который он играл с 2003 по 2021 год. В составе испанского клуба он 10 раз выигрывал чемпионат страны и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

До этого, 29 мая, сообщалось, что отец Месси якобы принял предложение сыну от клуба «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда на €1,2 млрд. Позднее отмечалось, что у Месси была несогласованная поездка в Саудовскую Аравию, за что «Пари Сен-Жермен» отстранил игрока от тренировок команды на две недели.

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