Российский расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) уничтожил две БМП Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке линии боевого соприкосновения на запорожском направлении. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил журналистам командир подразделения ВС РФ.

«Вышло две единицы Bradley. Расчет отработал штатно. Увидели их, произвели два пуска — две цели. Мы работали термобарическими снарядами. Если пехота и была — скорее всего, они все там и остались», — рассказал он.

Военнослужащий добавил, что его подразделение имеет возможность поразить и танки образца НАТО Abrams, и Leopard из российского ПТРК «Корнет».

Ранее в этот день командир подразделения ВС РФ сообщил, что танковая колонна ВСУ пыталась пройти в направлении российских позиций на запорожском направлении, однако атака была успешно отражена.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что ВСУ ночью пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По словам министра, силы разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

Командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сказал, что при отражении наступления ВСУ уничтожено три танка Leopard. Как уточнил командующий группировкой, общие потери противника составили до 350 человек личного состава, более 30 танков и более 10 БМП.

Также Минобороны сообщило, что артиллеристы-минометчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) поразили технику и личный состав ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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