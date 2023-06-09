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ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 9 июня, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в 6:25 по направлению из Нелеповки в Горловку (Центрально-Городской район)», — говорится в сообщении в Telegram.

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Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что количество пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 16. Он уточнил, что украинские военные выпустили по городу 38 ракет из РСЗО.

В этот же день мэр Горловки Иван Приходько заявил, что число погибших при обстреле Горловки со стороны украинских войск увеличилось до четырех.

6 июня в СЦКК сообщили, что украинские боевики три раза за час обстреляли Горловку. Было выпущено 18 снарядов калибра 152 мм. Также в тот день ВФУ выпустили по Горловке 13 ракет из РСЗО.

До этого, 5 июня, ВСУ 10 раз обстреляли ДНР из артиллерии почти за 3,5 часа. Военкор «Известий» показал сгоревший после обстрела ВСУ дом в Горловке, центральный район которой боевики обстреливают второй день подряд. По предварительным данным, по этому району было выпущено 10 ракет из РСЗО «Град».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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