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Синоптик назвал сроки наступления купального сезона в Центральной России

Синоптик Шувалов: купальный сезон в Центральной России начнется не ранее 20-х чисел июня
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в Центральной России начнется купальный сезон.

В интервью радио Sputnik в пятницу, 9 июня, специалист отметил, что купаться в водоемах в Центральной России можно будет, когда среднесуточная температура воздуха продержится не ниже +20 градусов в течение пяти дней.

Синоптик объяснил, что вода прогревается в дневное время, а ночью остывает. По его словам, в ближайшее время рассчитывать на купание в открытых водоемах не стоит. Шувалов отметил, что до 15 июня прогрева воды не ожидается, а открытие купального сезона не стоит ждать раньше 20-х чисел июня.

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8 июня Шувалов рассказал, что купальный сезон в Санкт-Петербурге начнется не раньше 25 июня. По его словам, в этом году купальный сезон наступит позже обычного, отмечает телеканал «360».

В этот же день Шувалов рассказал, что летняя жара вернется в столичный регион к 17 июня. Потепление в Москве начнется с 12 июня. В частности, 15 июня столбики термометров достигнут отметки +25…+27 градусов, пишет НСН.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что море на курортах юга России прогреется до комфортной температуры не раньше середины июня.

По его словам, пока что самая теплая вода на курортах Сочи, Туапсе и Ялты.

3 июня в столице зафиксировали редкое метеорологическое явление — обратный ход температур. Как отмечает телеканал «Звезда», в течение дня температура воздуха не росла, а понижалась. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, такое явление чаще наблюдается в зимнее время. Летом это бывает нечасто и связано с вторжением холодных воздушных масс.

В мае Роман Вильфанд в беседе с агентством городских новостей «Москва» объяснил условия для начала купального сезона. По его словам, начало купального сезона определяется температурой воды, а не воздуха. Вода пока еще не прогрелась до необходимого минимума, пишет сайт kp.ru. Если она прогреется выше +22 градусов, детям уже будет комфортно купаться.

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