Министерство окружающей среды Египта подтвердило поимку убившей россиянина акулы

Специальная группа министерства окружающей среды Египта выловила акулу, напавшую на российского туриста. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба ведомства в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В публикации отмечается, что морского хищника отправили на лабораторное обследование для установления причин аномальной агрессии. Результаты экспертизы будут объявлены сразу после ее завершения.

Ранее в этот день в Сети появилось видео, предположительно, поимки акулы.

Между тем инструктор по дайвингу клуба «Нева-Дайверс» Владимир Точилов в разговоре с «Известиями» отметил, что нападение акулы на человека — пример поведения хищника. Он также добавил, что эти животные не атакуют сразу, а первое время наблюдают за поведением своей жертвы.

О смерти 23-летнего гражданина РФа из-за нападения акулы у побережья Хургады сообщалось 8 июня. Пляж, где произошла трагедия, находится рядом с отелем Dream Beach. Очевидица рассказала «Известиям», что трагедия произошла совсем близко к пляжу, у спуска в море. Спасатели пытались подплыть к мужчине, но хищник утащил его под воду. Кроме того, она уточнила, что погибший отдыхал не один, а с девушкой, ее успели спасти.

Отмечается, что известно, что мать погибшего увезли на «скорой» в Балашихе. По словам соседки, женщина тяжело переживает потерю сына. Между тем отец молодого человека рассказал, что всё произошло буквально в течение 30 секунд, и добавил, что предпосылок для нападения не было.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что власти провинции Красное Море распорядились закрыть все пляжи Хургады после случившегося. Генконсул РФ Виктор Воропаев добавил, что личность погибшего россиянина подтвердили египетские компетентные органы. Дипмиссия находится в постоянном контакте с полицией и службой национальной безопасности.

В свою очередь, генконсульство РФ призвало туристов сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг, а также соблюдать сигналы береговой охраны к выходу на сушу.