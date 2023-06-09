ВС РФ нанесли удар по танковой колонне ВСУ на запорожском направлении

Танковая колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась пройти в направлении российских позиций на запорожском направлении, однако атака была успешно отражена. Об этом 9 июня сообщил командир подразделения ВС РФ.

Он отметил, что в настоящий момент обстановка на запорожском направлении сложная. Украинские боевики пытаются прощупать оборону ВС РФ, продвигаясь малыми бронегруппами.

«Вышла колонна противника со стороны нашего соседа. Пыталась пройти в количестве семи танков. Рассредоточились в лесополосы. Один танк был уничтожен огнем артиллерии, два танка подорвались на минах. Остальные развернулись и убыли в исходные позиции... На данном участке фронта мы полностью контролируем ситуацию», — приводит его слова «РИА Новости».

Накануне командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что при отражении наступления ВСУ российские военнослужащие уничтожили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три Leopard, и более 10 боевых машин пехоты (БМП).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня пытались прорвать оборону на запорожском направлении. Однако силы российской разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. Всего за 7 июня ВСУ потеряли 945 человек, 33 танка, 28 боевых машин пехоты и 38 боевых бронированных машин, а также три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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