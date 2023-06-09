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В США назвали ожидаемыми большие потери ВСУ при контрнаступлении

Координатор Кирби: потери украинских сил были ожидаемы при активизации боев
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Фото: РИА Новости
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Представитель Белого дома Джон Кирби назвал потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в наступательных действиях ожидаемыми и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников. Соответствующее заявление координатор сделал в четверг, 8 июня, в интервью CNN.

«Мы намерены сосредоточиться на том, что если, когда и как президент Зеленский захочет воевать вдоль этой линии или любой другой, он получит всю необходимую поддержку не только от США, но и 50 наших партнеров», — сказал он.

Кирби добавил, что президент США Джо Байден уделил много времени на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком для обсуждения возможной помощи Украине и готовности ее в предстоящие недели и месяцы.

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Ранее в этот день в США назвали условие для дальнейшей помощи Украине. Представители вашингтонской администрации высокого ранга считают, что дальнейшая американская помощь Киеву, а также международная репутация президента США Джо Байдена зависят от успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тогда же Джо Байден заявил, что коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления Украины. Он утверждает, что США будут и далее оказывать финансовую помощь Киеву, несмотря на заявления об обратном со стороны спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

Бывший вице-президент США Майк Пенс 7 июня сказал, что Вашингтону необходимо оперативнее поставлять оружие и военную технику Украине.

6 июня газета The Washington Post сообщила, что Маккарти не планирует принимать закон, который увеличит военную помощь Украине и другие расходы на оборону сверх уровней, разрешенных в законопроекте, подписанном Байденом.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине являются приоритетом властей. Вместе с тем Вашингтон не хочет опережать события в том, что касается возможности предоставления Киеву дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 1 июня заявил, что НАТО предоставит Украине «пакет политической и материальной поддержки» на предстоящем саммите в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на форуме в Брюсселе заявил, что Украина получила достаточно вооружений для наступления.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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