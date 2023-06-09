Российские военные пресекли попытки атак ВСУ в ЛНР

Российские военнослужащие отразили попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском и сватовском направлениях. Об этом в пятницу, 9 июня, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«На сватовском и краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Нововодяное и Серебрянского лесничества армейской авиацией, а также расчетами РСЗО «Град» группировки войск «Центр» сорваны попытки атаки 66-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины», — сообщил он.

Начальник пресс-центра заявил, что артиллеристы уничтожили за сутки две вражеские позиции 120-миллиметрового миномета, РЛС иностранного производства. Кроме того, управляемым снарядом «Краснополь» был уничтожен танк противника.

Савчук добавил, что штурмовая и армейская авиация группировки нанесла ракетные удары по скоплению живой силы и огневым средствам ВСУ в районе Червонопоповки, Кременной и Червоной Дибровы.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что ВСУ в ночь на четверг пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По словам министра, силы разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

В тот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потерпели поражение при попытке провести атаку в Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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