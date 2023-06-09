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Глава Генштаба США Милли заявил о наличии трех мировых сверхдержав

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Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерал Марк Милли 8 июня заявил, что США, Россия и Китай являются сверхдержавами в формирующемся многополярном мире.

По его словам, после падения Берлинской стены США оставались единственной сверхдержавой, тогда как в период холодной войны их было две.

«Сегодня становится понятно, что мы находимся в многополярной среде с как минимум тремя великими державами: США, Россией и Китаем», — сказал Милли на церемонии вручения дипломов выпускникам Национального университета обороны США.

Как отметил генерал, в ближайшее десятилетие Китай намерен претендовать на лидерство в Азиатском регионе, нарастив военный потенциал. При этом Пекин, по его словам, стремится к конфронтации не только с Вашингтоном, но и с соседями.

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Ранее, 23 мая, президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Россия станет одной из опор нового многополярного мира. Он отметил, что мир больше не однополярен. При этом, по его словам, существует Россия, которая «не хочет, чтобы ею управляли, разделяли ее, чтобы с ней сделали то же, что и с бывшей Югославией, чтобы ее бомбардировала НАТО».

29 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также указывал на тот факт, что в настоящее время движение к глобальной многополярности стало геополитической реальностью. Так, новые мировые центры в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке добиваются «впечатляющих успехов в различных областях».

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