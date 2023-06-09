Группировка «Юг» ликвидировала склад и две бригады живой силы ВСУ

Российские военнослужащие в ходе спецоперации отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском и александрокалиновском направлениях, а также ликвидировали склад и две группы живой силы националистов. Об этом в пятницу, 9 июня, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Противник понес потери, а также у атакующих уничтожены три боевых машины пехоты: две в районе Белогоровки и одна под Первомайским. Артиллерией группировки также уничтожены блиндаж и склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Белая Гора, скопление живой силы 114-й и 110-й отдельных механизированных бригад в районах населенных пунктов Делеевка и Украинское», — заявил он.

Наконец, по словам Астафьева, в ходе контрбатарейной борьбы под Антоновкой ВС РФ ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С3 «Акация» и гаубицу Д-30. В то же время расчет зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» сбил вражеский беспилотник типа «Фурия».

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что ВСУ в ночь на четверг пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По словам министра, силы разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

В этот же день стало известно, что бойцы «Южной» группы поразили опорные пункты неприятеля в районе сел Кирово и Дружба в Донецкой Народной Республике (ДНР) с помощью тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек».

Между тем штурмовая авиация ВС РФ нанесла удары по местам сосредоточения живой силы ВСУ около населенных пунктов Спорное, Веселое, Курдюмовка. Кроме того, силами артиллерии были уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артустановка 2С1 «Гвоздика», 122-миллиметровый миномет и 122-миллиметровое орудие.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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