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Диетолог прокомментировала заявления о вреде кофе с молоком

Диетолог Круглова: единого мнения насчет негативного влияния кофе с молоком нет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Некоторые специалисты по питанию считают, что кофе с молоком вреден для здоровья, однако не все согласятся с подобными заявлениями. Об этом в пятницу, 9 июня, рассказала агентству «Прайм» диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерология и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.

Она пояснила, что существует мнение, будто сочетание «вяжущих» веществ в кофе и казеина белка в молоке образует некую субстанцию, которая плохо усваивается и негативно влияет на пищеварительную систему.

По словам Кругловой, одним из камней преткновения является содержание антиоксидантов в кофейных напитках с добавлением молока. Кофе сам по себе богат этими веществами, однако молоко якобы сводит к минимуму их эффект.

Так, в исследовании, опубликованном в Journal of nutrition, отмечается, что по итогам экспериментов содержание кофейной и фенольной кислоты (антиоксидантов) в плазме крови участников не зависело от наличия молока в их кофе. При этом было установлено, что растительные сливки способны замедлять усвоение антиоксидантов, а также снижать их содержание.

Между тем исследования in vitro показали, что соединение полифенолов кофе и аминокислот молока имеют противовоспалительное действие. Как добавила собеседница агентства, это оптимальный вариант для людей с расстройствами желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

В заключение она отметила, что единой точки зрения по этому вопросу в профессиональном сообществе пока нет. При этом не вызывает сомнений тот факт, что молоко высокой жирности и сливки насыщают кофе дополнительными калориями, что не рекомендуется при наличии определенных проблем со здоровьем. Правильнее всего, по мнению Кругловой, не больше 2–3 чашек кофе в день и добавлять молоко подходящей жирности.

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Ранее, в марте, врач-гастроэнтеролог Анна Свиридова рассказала, что кофе снижает риск развития рака печени и способствует восстановлению ее клеток.

По словам специалиста, в кофейных зернах содержится хлорогеновая кислота. Когда она всасывается через кровь и попадает с кровотоком в печень, то помогает восстановить поврежденные клетки жизненно важной железы.

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