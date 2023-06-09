Кива обратил внимание на отсутствие Залужного на встрече с Зеленским

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный отсутствовал на встрече президента Владимира Зеленского с высокопоставленными украинскими офицерами. Об этом 9 июня написал экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Отмечается, что на фото со встречи запечатлены командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, а также начальник оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Комаренко.

«Главнокомандующего ВСУ Залужного забыли пригласить на «важную» встречу. Не доверяют? Не захотел приходить? Не смог прийти?» — написал Кива в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящий момент всем, в особенности украинским военнослужащим, интересно, где находится Залужный.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с командирами Вооруженных сил страны.

Ранее, 6 июня, Зеленский опубликовал фото экстренного заседания по ситуации на Каховской ГЭС, на котором можно заметить Залужного.

Экс-разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер 5 июня предположил, что Залужный получил тяжелое ранение в результате ракетного удара под Херсоном.

24 мая сообщалось, что Залужный не сможет продолжить службу из-за ранений, полученных в начале мая под Херсоном. По одной из версий, украинский генерал получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области.

Сотрудник пресс-службы украинского минобороны Анатолий Штефан 25 мая опубликовал видео с Залужным после слухов о его тяжелом ранении. На кадрах главком, сидя в кресле, приветствует и благодарит всех украинцев.

В свою очередь, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен написал, что видео с Залужным является фейком. Он обратил внимание на отличия внешности главкома на предыдущих фотографиях и кадрах, публикуемых в последнее время.

30 мая МВД РФ объявило Валерия Залужного в розыск.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос 27 мая сказал, что Киев опасается влияния Залужного, поэтому информационно «сливает» его. По его словам, произошла зачистка окружения главнокомандующего и поставил туда своих людей. Кривонос считает, что это очередная попытка установить слежку за Залужным, которая «уже доходит до маразма».

26 мая бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Залужный не появляется на публике из-за разногласий с президентом Владимиром Зеленским по вопросу о контрнаступлении.

Министерство обороны США отказалось комментировать информацию о ранении Залужного. Представитель Пентагона переадресовал этот вопрос Киеву.

22 мая Залужный появился в эфире на открытии Международной конференции в честь Дня науки впервые спустя долгое время своего отсутствия на публике. На записи видно, что главком ВСУ выступает с размытым фоном, он одет в военно-полевую форму. При этом ему не задали ни одного вопроса. Также Залужный не участвовал в диалоге с другими участниками мероприятия.