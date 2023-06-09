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Пушилин назвал условия вхождения гражданских служб в Артемовск

Врио главы ДНР Пушилин: гражданские службы войдут в Артемовск после прекращения обстрелов
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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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Гражданские службы зайдут в Артемовск (украинское название — Бахмут) после выдавливания противника на достаточное расстояние от города, что обеспечит невозможность обстрелов. Об этом в пятницу, 9 июня, заявил в интервью «РИА Новости» врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он сообщил, что сейчас все силы направлены на разминирование города. Такая работа проводится в рамках Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям, опыт которой уже имелся в Мариуполе.

«После того, как вся эта работа будет проведена, после того, как противник будет отодвинут уже на должное расстояние, чтобы он не обстреливал город с такой интенсивностью, как это делается сейчас, конечно, туда уже зайдут и гражданские службы», — рассказал Пушилин.

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26 мая стало известно, что Артемовск включен в зону ответственности администрации города Шахтерска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

О полном взятии Артемовска российскими силами стало известно 20 мая.

Позднее, 24 мая, Пушилин сообщил, что сотрудники МВД начали работу в Артемовске. Он отметил, что полицейские в том числе проверят, остались ли в городе мирные жители. Затем в Артемовске планируется работа и других ведомств.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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