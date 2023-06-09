Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 июня

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до 25 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в пятницу, 9 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +8.

В Московской области днем ожидается от +21 до +26 градусов, ночью похолодает до +5.

Днем прогнозируется западный ветер со скоростью 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с, ночью ожидается северный и северо-восточный ветер, его скорость составит 6–11 м/с.

Атмосферное давление — 748–751 мм ртутного столба.

Ранее, 8 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в субботу, 10 июня, москвичей ждет похолодание до +17...+18 градусов днем и +3...+7 градусов ночью. Он отметил, что такие температуры характерны для первой декады мая.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что лето 2023 года в столице будет «раскачиваться» практически весь июнь, купальный сезон будет будет открыт лишь во второй половине месяца, а настоящая жара придет в июле.

5 июня руководитель центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Известиями» заявил, что летней жары в столице до середины июня не ожидается.

До этого, 1 июня, синоптики рассказали о погоде в Москве в июне. По их словам, июнь в Москве будет нежарким и засушливым. Дефицит осадков в первый месяц лета может достигнуть 30%.