В США назвали основные причины визита Сунака в Вашингтон

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправился в США для восстановления двусторонних отношений двух стран до их исторической глубины, а также, чтобы создать у общественности впечатление прочного единства Вашингтона и Лондона по украинскому и другим вопросам. Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» американские эксперты.

Как отметил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан, в последние годы уровень сотрудничества между США и Великобританией оставлял желать лучшего.

«Соединенное Королевство столкнулось с серьезными экономическими последствиями после Brexit (выхода Великобритании из Евросоюза. — Ред.), так что теперь стремится улучшить торговые связи с Соединенными Штатами», — отметил он.

По словам главного редактора журнала CovertAction Джереми Кузмарова, публично американо-британские отношения находится на достаточно хорошем уровне, однако в реальности европейские страны пытаются добиться большей независимости от Вашингтона. Но несмотря на это, власти Соединенного Королевства хотят укрепить диалог, так как экономика США все еще развивается достаточно динамично.

«Поездка предназначена, чтобы создать у общественности впечатление прочного единства Вашингтона и Лондона по украинскому и другим вопросам. Общественная поддержка конфликта на Украине и военной помощи в миллиарды долларов в США и Великобритании начинает ослабевать», — добавил эксперт.

Риши Сунак 7 июня прибыл с двухдневным визитом в Вашингтон, это его первая официальная поездка в американскую столицу с момента вступления в должность в октябре 2022-го. За это время он успел встретиться с лидерами конгресса, а также провести переговоры с президентом США Джо Байденом. В частности, стороны договорились противостоять России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики.

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Задачка по энергетике: США и Британия решили противостоять РФ на рынке атома