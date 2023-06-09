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Полиция случайно ранила человека при задержании преступника в Анси

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Фото: Global Look Press/Guillaume Bonnefont
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Сотрудник полиции случайно ранил пострадавшего во время задержания преступника в городе Анси на юге Франции. Об этом в четверг, 8 июня, рассказала местный прокурор Лин Бонне-Матис.

По ее словам, один из взрослых, подвергшихся нападению мужчины с ножом, был задет выстрелом полицейского. Бонне-Матис подчеркнула, что служащий целился в злоумышленника и в конечном итоге не позволил ему скрыться с места происшествия.

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По уточненной информации, в четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на группу людей в парке. В результате пострадало по меньшей мере четверо детей и двое взрослых. По словам свидетелей, преступник целенаправленно атаковал именно малышей.

Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний беженец из Сирии. В настоящий момент он находится под стражей в связи с покушением на убийство.

Двое из пострадавших детей, а также пожилой мужчина находятся в тяжелом состоянии, их экстренно госпитализировали на спасательных вертолетах.

Мотивы задержанного пока не установлены.

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону после случившегося и отметил, что в результате нападения пострадал немецкий ребенок.

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