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В Гидрометцентре рассказали о резком ухудшении погоды в Сибири

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Экстремально высокие температуры в Сибири в ближайшие дни сменятся дождливой погодой, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, в нескольких сибирских регионах 7 июня установлен абсолютный максимум температуры для этого дня за 55 лет наблюдений. Рекорд зафиксирован в Барнауле, где температура поднялась до 38,5 градусов, Томске (+35,6), Новосибирске (+37,2) и Кемерово (+35,7). Однако в пятницу эту часть страны ожидает похолодание, прогнозирует синоптик.

«Например, в Омской области прогнозируется дождь, гроза, град, ветер до 23 м/с. В Томской области — ливневый дождь, гроза, ветер до 24 м/с», — предупредил Роман Вильфанд.

В Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае 9–10 июня ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. Возможны грозы, град, усиление ветра до 22 м/с. А местами и вовсе шквалистый ветер — до 25 м/с.

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