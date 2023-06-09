Африканские страны предложили посредничество РФ и Украине в обмене пленными

Африканские страны, которые ранее выступили с инициативой примирить Москву и Киев, готовы предложить РФ и Украине свое посредничество при обмене военнопленными, рассказали «Известиям» российские дипломатические источники.

«На бумаге там пока ничего нет. Но они хотят предложить свою помощь в обмене военнопленными», — сообщил один из собеседников.

Источники также сообщили, что на фоне российско-украинского конфликта африканские государства волнует еще один вопрос — поставки зерна и удобрений. Особенно он актуален из-за неясного будущего зерновой сделки.

Ранее стало известно, что шесть африканских стран предложат посредничество в мирном урегулировании между Москвой и Киевом. О планах рассказал президент ЮАР Сирил Рамафоза. Помимо Южно-Африканской Республики в группу вошли Республика Конго, Замбия, Египет, Сенегал и Уганда. Затем к ним присоединились и Коморские Острова в качестве председателя Африканского союза.

16 июня делегация африканских лидеров направится в Киев, а 17 июня — в Санкт-Петербург, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Предыдущие обмены военнопленными между РФ и Украиной несколько раз проходили при посредничестве Саудовской Аравии и ОАЭ, а переговоры между уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой и омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом происходили в Турции.

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Южная сторона: в Африке готовы помочь РФ и Украине с обменом пленными