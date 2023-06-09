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Сюжет:

В Крыму призвали прекратить экспорт газа поставщикам оружия на Украину

Глава Крыма Аксенов призвал прекратить экспорт газа и нефти в страны, дающие оружие ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Глава Крыма Сергей Аксенов предложил перестать поставлять нефть и газ странам, которые поддерживают киевские власти и поставляют оружие на Украину. Об этом он заявил в четверг, 8 июня, в эфире телеканала «Крым 24».

«Надо полностью зажать в клещи. <…> Поставили танки — отключаем газ, нефть. Всё, до свидания. Не надо, чтобы авиация летала. <…> Для них должен быть водораздел: поставляешь оружие — всё, до свидания», — заявил Аксенов.

Следует отталкиваться от того, что каждая страна, которая поставляет оружие Киеву, является участником конфликта, подчеркнул глава Крыма.

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
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В этот же день Национальный совет Федерального собрания Швейцарии не поддержал выделение 5 млрд франков Украине. Он отклонил предложение комитета по иностранным делам о предоставлении пакета помощи на срок от пяти до 10 лет.

Накануне член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин написала, что поддержка Киева свидетельствует о «тупости» Вашингтона.

3 июня представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких недель, в случае если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву.

23 апреля американский сенатор от Республиканской партии Пол Рэнд также заявил, что США должны прекратить оказывать «безудержную» помощь Киеву до тех пор, пока Вашингтон не выработает дипломатическую стратегию для разрешения украинского конфликта.

2 апреля член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила о том, что Украина — не 51-й штат США и пора перестать вести прокси-войну с РФ. Она призвала власти к продвижению мира на Украине.

До этого, в середине марта, в США участники митинга у Белого дома призвали власти прекратить помощь Киеву, отказаться от милитаризма и санкционной политики и расформировать НАТО. Также были замечены транспаранты, осуждающие агрессивную политику США по отношению к Китаю.

США и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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