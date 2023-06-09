Любимова сообщила о передаче «Троицы» в Троице-Сергиеву Лавру после реставрации

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала «Известиям», что после «гастролей» в Храме Христа Спасителя «Троица» Андрея Рублева отправится на реставрацию, а потом в Троице-Сергиеву Лавру.

«Планируется передача образа в Троице-Сергиеву лавру. Там есть музей — то есть, обращаю ваше внимание, «Троица» остается в государственной коллекции», — сказала министр.

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