Российские ученые раскрыли технологию производства древнейшего в мире красителя

Сотрудники Центра египтологических исследований РАН при поддержке государственной корпорации «Ростех» отыскали древнейший царский ремесленный комплекс, расположенный в окрестностях археологического памятника Ком-Туман недалеко от Каира в Египте. В этих помещениях производили ценные товары, которые приносили прибыль в царскую казну. К ним относилось стекло и искусственные красители, прежде всего, краситель синего цвета, так называемый «египетский синий». Это самый древний искусственный пигмент, цена которого приравнивалась к цене золота.

«Находка производственного комплекса позволяет в значительной мере дополнить существующие представления о древнеегипетских ремесленных производствах. До настоящего времени основным источником знаний о производстве египетского синего было сочинение римского архитектора Витрувия, где он, в частности, описал процесс создания этого пигмента», — рассказала «Известиям» руководитель экспедиции Галина Белова.

Египетский синий использовали как пигмент для настенной живописи и виньеток на папирусе, им украшали статуи царей и богов, из него делали небольшие бытовые предметы, фигурки и амулеты. Примечательно, что этот пигмент востребован и сейчас.

«Египетский синий используется многими современными художниками. Кроме того, в результате изучения древних предметов, украшенных красками на основе этого пигмента, оказалось, что это вещество способно излучать свет в инфракрасном диапазоне. Благодаря такой особенности египетский синий стал востребован в криминалистике: с его помощью можно выявлять отпечатки пальцев и иные следы на самых разнообразных поверхностях, при этом рисунок получается более четким, чем при работе с обычными материалами», — рассказал Сергей Иванов, специалист ЦЕИ РАН по древнеегипетским производствам.

Как сообщили «Известиям» в «Ростехе», исследования древних памятников архитектуры продолжаются.

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Египетская с синим: ученые раскрыли тайну древнейшего красителя