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Сбережения россиян в зарубежных банках достигли 5,8 трлн рублей

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Фото: Global Look Press/Altan Gocher
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Депозиты россиян в банках-нерезидентах к началу мая этого года, по сравнению с таким же месяцем 2022-го, выросли на 131%, следует из статистики ЦБ, которую проанализировали «Известия».

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По данным регулятора, за прошедший год их объем увеличился на 3,28 трлн рублей (в эквиваленте), достигнув в совокупности 5,79 трлн. Этот показатель стал максимальным за всё время публикации Центробанком подобной отчетности — с 2018 года. В аналогичные периоды предыдущих лет вклады в иностранных кредитных организациях увеличивались не столь активно, прибавляя в диапазоне 0,3–0,5 млрд рублей.

Отмечается, что только с начала этого года граждане пополнили депозиты в зарубежных кредитных организациях более чем на 1,3 трлн рублей: из них в январе — на 127,4 млрд рублей, в феврале — на 526 млрд, в марте и апреле — на 257 млрд и 395,6 млрд соответственно. В целом за последний год в разрезе по месяцам наибольший отток средств населения в иностранные банки фиксировался в прошлом июле и декабре — 660 млрд и 782,4 млрд рублей соответственно.

В регуляторе считают, что тенденция накопления средств вне России усиливает риски в случае введения ограничений на активы россиян или банкротства участников финрынка других государств. Эксперты полагают, что россияне в основном открывают счета и вклады в странах СНГ и в Турции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Переводный период: вклады россиян в зарубежных банках достигли 5,8 трлн рублей

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