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Беспилотник ВСУ сбили во время эвакуации в Херсонской области

На херсонском направлении во время эвакуации жителей сбит ударный беспилотник ВСУ
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит во время эвакуации жителей Херсонской области. Об этом стало известно в четверг, 8 июня.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» в одном из пунктов сбора эвакуируемого из зоны затопления населения недалеко от населенного пункта Голая Пристань сбит ударный беспилотник ВСУ», — сообщил представитель в экстренных службах региона.

Уточняется, что для ликвидации устройства применили стрелковое оружие и противодронные ружья.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» показал, как проходят спасательные мероприятия в районе Голой Пристани. Людей, эвакуированных из зоны подтопления, временно разместят в других населенных пунктах Скадовского района.

Также в четверг врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до семи. Он также отметил, что 62 человека с пострадавших территорий доставлены в лечебные учреждения за 15-километровой зоной.

7 июня сообщалось, что пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. По информации местных властей, ситуация в этих районах складывается тяжелая. Кроме того, спасатели вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут ВСУ с правого берега Днепра.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

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