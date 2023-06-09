Минобороны РФ запустило раздел «В небе над Кубанью ковалась Победа»

Минобороны России в пятницу, 9 июня, запускает мультимедийный раздел «В небе над Кубанью ковалась Победа», посвященный боевым действиям с применением авиации во время Битвы за Кавказ.



В рамках проекта опубликованы документы из фондов Центрального архива Министерства Обороны РФ (ЦАМО). Среди них боевые распоряжения штаба ВВС Северо-Кавказского фронта, приказы командующим воздушными армиями и войскам фронта.



Также в мультимедийном разделе представлены архивы с приказами и наградными материалами советских летчиков, которые продемонстрировали мужество во время битвы. На Кубани проявили себя такие асы как Александр Покрышкин и Григорий Речкалов. В общей сложности 52 летчикам-участникам воздушных сражений на Кубани было присвоено звание Героя Советского Союза. Сотни были награждены орденами и медалями.



Кроме того, Минобороны опубликовало архивы советских лётчиц, прозванных «ночными ведьмами». В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии наравне с мужчинами сражались и женщины, которые проявили себя в том числе и в небе. Так, в воздушных сражениях на Кубани принимал участие 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк на самолетах У-2 (По-2).

С апреля по июнь 1943 года на Кубани имели место широкомасштабные боевые действия авиации обеих воюющих сторон. Групповые воздушные бои увеличивались в масштабе, перерастая от отдельных столкновений истребителей и бомбардировщиков в многодневные воздушные сражения.



В результате на Северо-Кавказском фронте произошла крупнейшая авиационная битва Великой Отечественной войны. В ходе нее советские летчики показали мастерство и, несмотря на численное превосходство противника, сорвали планы немецкого командования завоевать господство в воздухе и сдержать наступление Красной Армии.

Ранее, 8 мая, Минобороны РФ запустило историко-познавательный раздел «Родина позвала на защиту своих сыновей», приуроченный к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.