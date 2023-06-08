Зампостпреда РФ в Женеве осудил разрушение ВСУ Каховской ГЭС

Заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Женеве Андрей Белоусов осудил диверсию Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая привела к разрушению Каховской ГЭС. Его заявление было опубликовано в Telegram-канале российской миссии в четверг, 8 июня.

Дипломат подчеркнул, что инцидент следует рассматривать как террористический акт, направленный причинение гуманитарного ущерба в рамках заявленного контрнаступления ВСУ.

«Преступный акт в отношении Каховской ГЭС полностью вписывается в логику действий ВСУ, которые уже неоднократно предпринимали попытки уничтожить как объекты гражданской инфраструктуры, так и жилые кварталы российских населенных пунктов», — отметил Белоусов.

Кроме того, по словам зампостпреда, косвенным доказательством причастности Киева является поспешность обвинений в адрес РФ. Он добавил, что единодушная поддержка стран коллективного Запада дает основание полагать, что пропагандистская кампания была спланирована заранее.

Ранее в этот день Совет Федерации РФ призывал парламенты государств мира дать принципиальную оценку случившемуся на Каховской ГЭС и направить усилия на предотвращение новых актов международного терроризма.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зоне подтопления оказались и Алешковский и Скадовский районы. Режим чрезвычайной ситуации введен по всей области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв гидроэлектростанции был осуществлен Киевом с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники ВСУ с херсонского направления в район наступательных действий.

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, указал, что Москва заинтересована в расследовании данного происшествия.