Реклама
Прямой эфир
Культура
Любимова заявила о провальных попытках отменить российскую культуру
Общество
Аксенов рассказал о принятых мерах для защиты Крымского моста
Экономика
Использование льготной ставки для кредитов с условиями могут запретить
Культура
«Пушкинская карта» может начать работать в Донбассе с 2024 года
Армия
Казачий батальон «Терек» отразил атаки ВСУ под Соледаром
Мир
Гросси заявил о сохранении потенциально опасной ситуации на ЗАЭС
Мир
Зампостпреда РФ в Женеве осудил разрушение ВСУ Каховской ГЭС
Общество
Сальдо сообщил о преодолении пика подъема воды после разрушения ГЭС
Происшествия
Новая Каховка осталась без света и водоснабжения после обстрела ВСУ
Общество
Кириенко посетил ЗАЭС и провел совещание по безопасности
Мир
Американский генерал Милли заявил о формировании трех сверхдержав мира
Общество
В РФ откроют второй воздушный коридор для полетов на юг
Сюжет:

Зампостпреда РФ в Женеве осудил разрушение ВСУ Каховской ГЭС

0
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Женеве Андрей Белоусов осудил диверсию Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая привела к разрушению Каховской ГЭС. Его заявление было опубликовано в Telegram-канале российской миссии в четверг, 8 июня.

Дипломат подчеркнул, что инцидент следует рассматривать как террористический акт, направленный причинение гуманитарного ущерба в рамках заявленного контрнаступления ВСУ.

«Преступный акт в отношении Каховской ГЭС полностью вписывается в логику действий ВСУ, которые уже неоднократно предпринимали попытки уничтожить как объекты гражданской инфраструктуры, так и жилые кварталы российских населенных пунктов», — отметил Белоусов.

Кроме того, по словам зампостпреда, косвенным доказательством причастности Киева является поспешность обвинений в адрес РФ. Он добавил, что единодушная поддержка стран коллективного Запада дает основание полагать, что пропагандистская кампания была спланирована заранее.

Диверсия случившегося: какими будут последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
В регионе объявлен режим ЧС, но водоснабжению Крыма ничего не угрожает

Ранее в этот день Совет Федерации РФ призывал парламенты государств мира дать принципиальную оценку случившемуся на Каховской ГЭС и направить усилия на предотвращение новых актов международного терроризма.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зоне подтопления оказались и Алешковский и Скадовский районы. Режим чрезвычайной ситуации введен по всей области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв гидроэлектростанции был осуществлен Киевом с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники ВСУ с херсонского направления в район наступательных действий.

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, указал, что Москва заинтересована в расследовании данного происшествия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023