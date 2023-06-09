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Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости
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Минобороны РФ 9 июня рассказало о новых героических поступках и подвигах военнослужащих, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной операции.

По информации ведомства, самоотверженность проявил сержант Иван Габтд, который отвечал за организацию бесперебойной связи в интересах подразделения российских мотострелков. Его колонна подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе одного из залпов разрывом артиллерийского снаряда была повреждена станция связи.

Под непрекращающимся огнем сержант восстановил работоспособность станции и обеспечил командование подразделения связью. После этого удалось передать координаты расположения сил противника и нанести ответный залп. Мужественные и профессиональные действия Габдта позволили отразить атаку националистов и обеспечить своевременное продвижение ВС РФ на заданные рубежи.

Также были отмечены храбрость и выдающийся профессионализм лейтенанта медицинской службы Константина Елисеева. В непосредственной близости от линии боевого соприкосновения он оказывал первую помощь раненым военнослужащим, сохраняя их здоровье и жизни.

Несмотря на высокие риски, лейтенант выдвинулся в район санитарных потерь, где оказал квалифицированную медпомощь пяти бойцам. Кроме того, он спланировал и реализовал безопасную эвакуацию раненых для последующего лечения. Грамотные и отважные действия Елисеева позволили не допустить безвозвратных потерь личного состава.

Кроме того, мужеством и военной смекалкой отличился старший лейтенант Ильфат Билалов. В опасных условиях спецоперации, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы со стороны ВСУ, он выполнял свои должностные обязанности, грамотно руководя вверенным взводом.

Билалов вместе с подчиненными выполнил более 120 огневых задач. Их усилиями было уничтожено более 43 единиц вооружения, военной и специальной техники и большое количество пехоты ВСУ. Старший лейтенант был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

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Накануне глава МО России Сергей Шойгу отметил, что ВСУ в ночь на четверг пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По словам министра, силы разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

В этот же день командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что при отражении наступления ВСУ уничтожено три танка Leopard. Как уточнил командующий группировкой, общие потери противника составили до 350 человек личного состава, более 30 танков и более 10 боевых машин пехоты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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