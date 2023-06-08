Новая Каховка осталась без света и водоснабжения после обстрела ВСУ

После обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новой Каховке начались проблемы с электричеством и водоснабжением. Об этом в четверг, 8 июня, проинформировала администрация муниципалитета.

«В Новой Каховке в результате украинского артиллерийского удара городской округ остался без электроснабжения. Обстрелом повреждены линии электропередач», — говорится в Telegram-канале местных властей.

Кроме того, в городе была введена почасовая подача воды.

Ранее в этот день сообщалось, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до семи. Из них двое скончались при атаке боевиков ВСУ на эвакуационную зону в Голой Пристани. Кроме того, 62 человека с пострадавших территорий доставлены в лечебные учреждения за 15-километровой зоной. Им оказывают всё необходимое лечение.

Накануне стало известно, что пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. По информации местных властей, ситуация в этих районах складывается тяжелая. Кроме того, спасатели вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут ВСУ с правого берега Днепра.

Экстренные проводится в связи с прорывом дамбы Каховской ГЭС 6 июня. Повреждения привели к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция также практически ушла под воду.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.